Джонсон: Путин хочет поступить с украинскими городами как с Грозным

Премьер Великобритании Борис Джонсон после экстренного саммита НАТО в Брюсселе заявил, что его страна существенно увеличит поставки оружия Украине, чтобы помочь ей защититься от агрессивного соседа - России, однако, речи о создании бесполетной зоны над Украиной не идет.

По словам Джонсона, закрытие неба означает, что британские военно-воздушные силы должны будут сбивать российские военные самолеты, а идти на прямой конфликт не готова ни одна страна НАТО.

Британский премьер также сообщил о готовящемся развертывании британских войск в Болгарии, а также удвоении контингента британских войск в Польше и Эстонии.

Джонсон при этом считает, что разговоры Владимира Путина о применении ядерного оружия - это всего лишь способ отвлечь внимания от того, какое вооружение и как именно российские войска применяют в Украине.

Уже после саммита Джонсон заявил, что не видит стремления Путина к миру, передает BBC.

“Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами, то же, что он сделал с Грозным”, - заявил премьер. При этом он убежден, что в этой войне Украина победит.

"Не думаю, что это будет легко. В каком-то смысле Путин уже потерпел поражение, потому что он буквально понятия не имел, что украинцы собираются оказать сопротивление. Он совершенно неправильно понимал, что такое Украина. Он не может подчинить себе Украину. В этом смысле он не может победить”, - заявил Борис Джонсон.