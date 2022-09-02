Посол РФ: Вузы России и Беларуси вернутся к 5-летнему обучению

Вузы России и Беларуси, скорее всего, откажутся от Болонской системы (4 года бакалавриата плюс 1-2 года магистратуры) и вернутся к «совковому» специалитету (5 лет обучения).

Об этом заявил посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, посещая в четверг филиал РГСУ в Минске, передает Sputnik.

Основная цель перехода вузов Союзного государства на Болонский процесс заключалась в признании российских и белорусских дипломов в Европе. По мнению дипломата, это была не совсем обдуманная идея, поскольку большое число выпускников уезжали в Европу и "работали на другие государства".

"Болонский процесс – это бакалавриат и магистратура. И плюс признание наших дипломов в Европе. Однако у нас и без того прекрасная система образования, как сейчас мы называем, специалитет. Это пятилетнее обучение, в результате чего выпускался специалист. Была продумана вся программа, на каких курсах какие предметы надо изучать. Работала наша система хорошо", - отметил Грызлов.

По его словам, скорее всего, системы образования двух стран вернутся к специалитету.

В июне текущего года стало известно о прекращении участия России и Беларуси в Болонском процессе.