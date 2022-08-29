Последнее обновление: 29.08.2022 11:01

В школах и вузах Беларуси 1 сентября покажут Лукашенко с уроком истории

Во всех школах и вузах Беларуси 1 сентября будет транслироваться Лукашенко с уроком истории, сообщил министр образования Андрей Иванец.

«В День знаний [Лукашенко] проведет урок истории «Дорогами будущего», который будет транслироваться для учащихся 10–11-х классов абсолютно всех школ нашей страны, а также для ребят, обучающихся в учреждениях ПТО и ССО, студентов вузов», - сообщил Иванец.

Он напомнил, что 1 сентября вступает в силу новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании.

«Для уровня общего среднего образования важным является впервые принятый документ… – государственный школьный стандарт. Воплощение его в жизнь позволит во многом упорядочить и унифицировать подходы в школе», - сказал чиновник.

«Существенные изменения претерпит система высшего образования. С 1 сентября вводится новый модуль социально-гуманитарных дисциплин. Для всех студентов 1-го курса станет обязательной дисциплина «История белорусской государственности», - также сообщил он.

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