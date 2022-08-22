Последнее обновление: 22.08.2022 11:35

В школах Беларуси с 1 сентября вводится факультатив по «психологической самопомощи»

В белорусских школах с 1 сентября вводится бесплатный факультатив «Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации», сообщила пресс-служба Минобра РБ.

«Факультатив ориентирован на учеников 8–11-х классов и рассчитан на 35 часов, т. е. 1 час в неделю. К занятиям создана учебная тетрадь для учащихся и методическое пособие для учителей. На уроках можно будет научиться справляться со стрессом, устанавливать личные границы, подтянуть навыки коммуникации», - сказано в сообщении.

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