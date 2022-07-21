Централизованный экзамен официально закреплен постановлением Совмина

Централизованный экзамен станет частью вступительной кампании в вузы Беларуси с 2023 года. Это закреплено в постановлении Совмина от 19 июля 2022 года №472.

«Абитуриент вправе зарегистрироваться для участия в централизованном тестировании не более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний

и участвовать в нем только по этим учебным предметам в соответствии с графиком проведения централизованного тестирования. Абитуриент, зарегистрированный для участия в централизованном экзамене в год его проведения, вправе зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования не более чем по трем иным учебным предметам вступительных испытаний и участвовать в нем только по этим учебным предметам в соответствии с графиком проведения централизованного тестирования.

В случае, если абитуриент был зарегистрирован для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения централизованного тестирования, такой

абитуриент не допускается к регистрации и участию в централизованном тестировании по тем учебным предметам, по которым он был зарегистрирован для участия

в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения централизованного тестирования.» - говорится в постановлении.

Также со следующего года подавать документы для прохождения тестирования и получать сертификаты о сдаче ЦТ смогут законные представители абитуриентов.