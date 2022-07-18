Минобразования РБ уточнило порядок работы групп продленного дня

Минобразования Беларуси изложило в новой редакции Положение о группах продленного дня учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Изменения закреплены Постановлением Министерства образования от 4 июля 2022 г. № 161.
Согласно Положению группы продленного дня (ГПД) открываются для учащихся I–IX классов для:
- оказания помощи семье в обучении и воспитании учащихся;
- развития у них творческих способностей.
Решение об открытии ГПД принимает учредитель учреждения образования.
Для открытия таких групп требуется наличие:
- необходимого количества заявлений законных представителей учащихся;
- необходимой материально-технической базы;
- возможности для организации питания в зависимости от длительности пребывания учащихся в ГПД.
Формирование ГПД может осуществляться из учащихся:
- одного класса;
- I ступени общего среднего образования;
- II ступени общего среднего образования;
- I и II ступеней общего среднего образования.
Продолжительность работы ГПД – не более 6 часов в день.
Во время пребывания в ГПД учащиеся могут:
- посещать занятия в объединениях по интересам как в учреждении образования, где она открыта, так и в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи;
- заниматься физкультурой и спортом, посещать школьную библиотеку.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.