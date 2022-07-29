Минобразования допускает 3 000 вариантов школьной формы

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Минобразования в очередной раз напомнило школам о том, что в 1 августа 2022 каждая школа должна определиться с элементом школьной формы, отличающим конкретное учебное заведение.

На этот раз из перечня таких элементов исключены галстуки, которые могут стать лишь дополнением к другим элементам перечня.

Также министр образования допустил возможность наличия в будущем отдельных видов школьной формы не только для каждого учебного заведения, но и для младшей, средней и старшей школы.

«У нас в стране три тысячи школ – значит, может быть три тысячи видов школьной формы. При этом для младших, средних и старших классов она может быть разной в рамках одного учреждения образования. Именно поэтому «Беллегпром» уже сегодня создал коллекцию из более чем 400 предметов гардероба, которые можно комбинировать самыми разными способами», – сказал Иванец.