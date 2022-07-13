Последнее обновление: 13.07.2022 21:08

Правозащитники признали политзаключенными еще 16 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 16 человек за уголовное преследование со стороны властей по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, которые грубо нарушают общественный порядок").

Правозащитники требуют немедленно прекратить уголовное преследование в отношении Евгения Ермака, Дмитрия Сидоркина, Артема Ломоносова, Анны Лаппо, Евгения Батуры, Алексея Лисовского, Александра Гурника, Дмитрия Иванова, Татьяны Толочко, Станислава Кабешева, Полины Кабешевой, Павла Максимова, Виктории Новицкой, Юлии Мудревской, Виталия Брагинца, Юрия Гладчука.

Общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 1260 человек.

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