СК Беларуси: Менеджер оператора Life сливал персональные данные телеграм-каналу «ЧКБ»

Следственный комитет Беларуси утверждает, что персональные данные сотрудников силовых органов и чиновников в белорусские соцмедиа сливала «группа технической поддержки» преступного сообщества, которая насчитывает десятки человек.

Отмечается, что персоналий этой группы, сливавшей данные телеграм-каналу «Черная книга Беларуси», удалось в результате «тщательного исследования» носителей информации, изъятых у осужденной в Беларуси россиянки Софии Сапеги.

«Среди [членов группы]выявлены работники госорганов, бывшие правоохранители и лица, имевшие доступ к личным данным белорусов», - говорится в сообщении ведомства.

«Среди отличившихся 31-летний менеджер сети мобильного оператора «БЕСТ», который активно занимался передачей персональных данных администраторам ЧКБ, доступ к которым имел в рамках своих должностных обязанностей. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение за пособничество в возбуждении социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных должностным лицом с использованием своих служебных полномочий и группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия (ч.6 ст.16 и ч.3 cт.130 Уголовного кодекса)», - отмечается в сообщении.

В СК утверждают, что список установленных и задержанных пособников экстремистской сети только в рамках расследования одного уголовного дела насчитывает более двух десятков человек, некоторые из которых были осуждены на 5-11 лет лишения свободы.