Житель Витебска «стал» членом экстремистского формирования из-за комментариев в Telegram

Следственное управление СК РБ по Витебской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Витебска за комментарии и посты в объявленных властями экстремистских телеграм-каналах.

«По данным следствия, с марта 2021 года по январь 2022 года 28-летний житель Витебска, являясь активным подписчиком экстремистских Telegram-каналов, призывал в них к насилию в отношении правоохранителей, оскорблял милиционера и президента РБ», - говорится в сообщении СК РБ.

На допросах он пояснил следователю, что являясь подписчиком экстремистских Telegram-каналов, писал в комментариях все, что ему приходило в голову, не задумываясь о последствиях.

За это мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности) УК РБ; ст. 369 (оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет); ч. 3 ст. 361-1 (участие в экстремистском формировании); ч. 1 ст. 368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь).

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 28-летний житель Витебска работает водителем, женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей, ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.