Последнее обновление: 13.07.2022 18:25

Минприроды определило список домашних животных, которых можно и нельзя держать дома

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды принято постановление № 34, которым установлены перечни видов диких животных, которых можно и запрещено держать в домашних условиях.

Запрещенными животными являются: королевская кобра, особи питонов, длина которых превышает 4 м; все виды морских черепах, все виды семейства медвежьи, лев, тигр, пума, все виды рода шимпанзе, росомаха, все виды рода журавлиные, африканский страус.

В пределах дома можно держать: нутрия, морская свинка, дегу, мадагаскарский таракан, таракан-автомобильчик.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2022 г.

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