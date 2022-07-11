Полоцкого «рельсового партизана» осудили на 3 года лишения свободы

Витебская транспортная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Полоцкого района Т., которому вменено в вину умышленное приведение в негодность путей сообщения, сообщает Генпрокуратура РБ.

«Как установлено в ходе судебного следствия, Т. поддался влиянию размещенных в деструктивных источниках информации призывов к воздействию на объекты инфраструктуры Белорусской железной дороги.

Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь на перегоне железнодорожного пути «Фариново-Загатье», вблизи д.Шлюбовщина Полоцкого района, в ночь с 15 на 16 марта 2022 года путем повреждения запорного механизма получил доступ к оборудованию релейного шкафа. После чего с помощью заранее заготовленной горючей смеси совершил поджог названного имущества.

В результате противоправных действий оборудование было уничтожено – это привело к подаче ложного сигнала о занятости двух блок-участков перегона, повлекло угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также причинило ущерб Белорусской железной дороге», говорится в сообщении.

Также в пользу ГО «Белорусская железная дорога» было взыскано более 5,7 тыс. рублей в счет возмещения причиненного ущерба.