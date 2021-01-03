Романчук: Весной мы получим новый взрыв протестного противостояния

Белорусские власти не смогут без помощи бизнеса и общества вывести страну из текущего политического и экономического кризиса.

Такое мнение высказал экономист Ярослав Романчук в комментарии для Голоса Америки.

«Бизнес все чаще задумывается о том, чтобы переехать из страны. Причем речь идет не только о малых предпринимателях и IT-секторе, но также и о руководстве крупных предприятий. Когда люди все еще находятся в посттравматическом моральном шоке, решения и оценки принимаются сугубо эмоциональные. Поэтому сейчас даже представить себе, что удастся выйти из кризиса путем диалога (власти и общества), невозможно», - сказал Романчук.

Началу диалога должны предшествовать совершенно очевидные действия со стороны белорусской власти, связанные с освобождением политзаключенных и восстановлению элементарной справедливости и законности, что предполагает наказание виновных в репрессиях, убежден Ярослав Романчук.

По его мнению, если же Лукашенко проведет анонсированное Всебелорусское народное собрание в том же духе, в каком проходили пять предыдущих, никакого толку не будет.

«Если он снова продолжит утверждать, что протестующие мерзавцы, алкоголики, тунеядцы и нужно их душить и заставлять работать, ну тогда весной мы получим новый взрыв протестного противостояния, который усугубится еще и состоянием экономики. Потому что на уровне предприятий зреет недовольство, связанное не только с гуманитарными аспектами той волны, которая была в сентябре-октябре, но и непосредственно с экономическими аспектами – зарплатой, социалкой, пенсионным обеспечением, ценами», -предостерегает эксперт.

И, конечно, решить властям этот комплекс проблем самостоятельно, без участия бизнеса и общества, будет попросту невозможно, заключил Ярослав Романчук.