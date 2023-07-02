Посольство Беларуси в Гааге подверглось политическому вандализму

В ночь с субботы на воскресенье посольство Беларуси в Гааге подверглось вандализму и повреждениям: в здании разбили окна, а стены расписали надписями, сообщает Omroep West.

На опубликованных фотографиях видно красно-черные надписи, в том числе надпись: "Лука террорист". Кроме того, есть надписи, оставленные кириллицей, в частности, "Живет Беларусь". Также видно, что в здании разбиты три окна.

Правоохранители выставили кордон и проводят расследование. По подозрению в нападении на посольство задержали 31-летнего мужчину.

Депутат от D66 Сьорд Сьордсма осудил нападение на посольство: "Как бы справедливо вы ни гневались на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции".

По словам Сьордсма, это усиливает незащищенность голландских дипломатов за рубежом. "Вы никому не помогаете и делаете наших дипломатов в этих странах более уязвимыми", – добавил он.