Беларусбанк будет взимать 15% с физлиц-нерезидентов по банковским операциям

Беларусбанк взносит изменения в Сборник вознаграждений по операциям для физических лиц - нерезидентов.

Они касаются операций, осуществляемых при обращении клиентов в учреждения банка и применяются только в отношении денежных средств, поступивших с 08.07.2022, говорится в сообщении ОАО «Беларусбанк». Исключение: операции в российских рублях, операции по выдаче пенсии, заработной платы и приравненных к ней выплат.

Так, с 08.07.2022 вознаграждение за выдачу наличных (перевод в пользу других физических лиц) с текущих (расчетных) банковских счетов для физических лиц-нерезидентов, а также выдача физлицам - нерезидентам денежных средств без открытия счета составит:

• в белорусских рублях - 15% от суммы;

• в иностранной валюте - 15% от суммы валюты операции в эквиваленте бел. руб. по курсу, установленному Нацбанком на день совершения операции.

С 18.07.2022 вознаграждение за выдачу наличных (перевод в пользу других физических лиц) без использования карточки (ее реквизитов) с текущих (расчетных) банковских счетов физилиц, доступ к которым может быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платежной карточки, к которым оформлены карточки в рамках банковского продукта «Карточка для нерезидентов» составит:

• в белорусских рублях - 15% от суммы;

• в иностранной валюте - 15% от суммы валюты операции в эквиваленте бел. руб. по курсу, установленному Нацбанком на день совершения операции.