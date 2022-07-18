«Банк БелВЭБ» отменил ограничение сумм выдачи наличных физлицам

Банк БелВЭБ с 18 июля 2022 года вносит изменения в Условия выдачи наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета физического лица, говорится в официальном сообщении банка.

Изменения касаются отмены максимальных сумм выдачи денежных средств наличными с текущих счетов физических лиц – резидентов Республики Беларусь.

При этом сохраняется необходимость предварительного представления физическим лицом заявки на снятие денежных средств наличными, если сумма превышает 5 000 белорусских рублей, 1 000 долларов США, 1 000 евро или 50 000 российских рублей.