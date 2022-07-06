Последнее обновление: 06.07.2022 12:04

Нацбанк РБ отказался от аукционов по регулированию ликвидности банков из-за отсутствия спроса

Нацбанк Беларуси сообщил, что прекращает проведение еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности «исходя из складывающейся ситуации».

«Исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банков, в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке Национальный банк приостанавливает с 6 июля 2022 г. проведение еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности на срок семь дней в форме аукционов процентных ставок до принятия отдельного решения», - сообщила пресс-служба банка.

Последний кредитный аукцион состоялся 20 апреля: регулятор предоставил банкам 500 млн рублей по ставке 18,73% годовых.

Последний депозитный аукцион состоялся 29 июня: регулятор изъял 1,9 млрд рублей избыточной ликвидности по средней ставке 1,4% годовых.

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