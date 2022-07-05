Нацбанк РБ отозвал у Абсолютбанка лицензию на банковскую деятельность

Нацбанк Беларуси принял решение об отзыве у Абсолютбанка лицензии на осуществление банковской деятельности, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с изменением юридического статуса банка на небанковскую кредитно-финансовую организацию, которая будет называться ЗАО "ОптиКурс" НКФО".

Как финкомпания, бывший Абсолютбанк не сможет осуществлять ряд банковских операций: привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек; выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета.

По состоянию на 5 июля 2022 г. в Абсолютбанке" отсутствуют размещенные во вклады (депозиты) средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, сообщил Нацбанк РБ.