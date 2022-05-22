Украина отвергает уступки России в обмен на разблокировку портов

Уступки России приведут к дальнейшей эскалации войны в Украине, заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя возможность временной отмены калийных санкций против РФ и Беларуси в обмен на разблокирование украинских портов.

«Это очень странная будет позиция, потому что это будет так называемое незаконченное дело, которое приведет к дальнейшей эскалации и к дальнейшему разрастанию трагедии под названием… Ее не хотят называть третьей мировой войной, но она, по сути, так выглядит, потому что многие страны в нее уже вовлечены косвенно, какие-то непосредственно ”, — говорит Подоляк.

«Россия всегда идет на шантаж, она всегда готова убивать людей для того, чтобы получить какую-то дополнительную возможность для себя. Но тем не менее как только она получает эту дополнительную возможность для себя, допустим, с нее часть санкций сняли, это будет стимулировать ее к дальнейшей эскалации конфликта, не только в Украине. То есть если они поймут, что мир действительно слаб, таким, каким он был до момента начала войны в Украине”, — объясняет он.

Советник главы ОП напомнил, что до момента начала войны Россия постоянно шантажировала мир возможным применением силы.

“То есть парадоксально: мир всегда говорит, что с террористами договариваться нельзя. Но при этом вы всегда идете на шантаж России, идете в итоге на уступки, а Россия постоянно повышала ставки”, — добавил Подоляк.

“Сейчас будет то же самое. Если вы пойдете на поводу у России, отменив часть санкций, допустим, то в итоге Россия продолжит эскалацию конфликта в Украине и продолжит выдвигать новые условия. И это может быть до бесконечности. И таким образом конфликт в Украине будет в любом случае максимально разрастаться, они сюда будут нагнетать и технику, и живую силу. Рано или поздно будут вовлечены другие европейские страны непосредственно в боевые действия”, — говорит Подоляк.