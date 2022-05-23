Кремль предлагает Украине вывозить зерно железной дорогой в Польшу

Источником угрозы мирового голода является не Россия, а введенные против нее санкции, и

Россия не препятствует вывозу зерна с Украины по железной дороге в Польшу, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить зерно по той же железной дороге, в Польшу. Оттуда же, с той стороны, идут эшелоны с оружием. Никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда", - заявил Песков, передает Интерфакс.

"А что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, что это не мы являемся источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны опять же не мы являемся источниками проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода. Источниками этой проблемы являются те, кто ввел санкции против нас и сами санкции, которые действуют", - отметил он.

«…что касается зерна, Путин говорил, что установленные санкции, санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия и Украина всегда были достаточно надежными экспортерами зерна, однако "действия Украины по минированию акватории Азовского и Черного морей привели к тому, что торговое судоходство фактически невозможно, поому что это опасно".

"И для того, чтобы навигация была возобновлена, нужны специальные меры», - добавил Песков.