Шойгу заявил о скором взятии под контроль территории ЛНР

Контроль над Донбассом расширяется, скоро будет взята под контроль территория ЛНР, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

"Вооруженные силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита. "Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", - цитирует Шойгу Интерфакс.

"Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными силами ликвидировано более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера», - также утверждает Шойгу.