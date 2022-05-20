Россия создаст 12 новых воинских частей в ЗВО из-за нарастания угроз у границ

Россия до конца года сформирует 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

По его словам, в этом году войска планируют получить более двух тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Министр также отметил качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом.

Шойгу назвал в числе угроз вступление в НАТО Финляндии и Швеции. "Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ", - пояснил он.

"Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность", - заявил он.

По его словам, Россия в связи с этим принимает "меры адекватного противодействия".

Шойгу также заявил, что «в плен» сдались более 1900 "националистов", которые были заблокированы на "Азовстали" в Мариуполе.

По его словам, с начала войны Россия вывезла из Украины более 1,3 млн человек.