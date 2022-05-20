Украина предлагает основать спецтрибунал для расследования преступлений России

Украина официально обратилась к государствам-членам Совета Европы и G7 с предложением создать специальный трибунал для расследования военных преступлений РФ против жителей Украины.

Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов, пишет УНН.

"Государство Украина официально обратилось к государствам-членам Совета Европы и странам "Большой семерки" с предложением учреждения специального трибунала за преступления агрессии против Украины. Следующую неделю мы посвятим обсуждению с международными партнерами модели работы специального криминального трибунала и других организационных аспектов его деятельности для как можно более быстрого его запуска. Будем вас информировать",- сообщил замглавы ОП.

Он напомнил также, что по результатам проведения 6 мая в Вильнюсе первой международной конференции по учреждению специального трибунала по преступлению агрессии против Украины принято Вильнюсское коммюнике, в котором, в частности, задекларирована необходимость поиска действенного правового механизма для обеспечения индивидуального привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступления агрессии против Украины.

10 мая сейм Литвы единогласно одобрил резолюцию о признании действий российской федерации в Украине геноцидом и учреждении специального международного уголовного трибунала по расследованию преступления агрессии России.

19 мая 2022 года Европейский парламент одобрил резолюцию "Борьба с безнаказанностью в Украине".

В резолюции ЕП прямо поддержал учреждение специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал институты ЕС, в частности Еврокомиссию, поддержать создание без промедления при поддержке существующих многосторонних форумов, таких как ООН и Совет Европы, соответствующей правовой основы, которая позволит создать специальный международный трибунал для наказания за совершение преступления агрессии против Украины политическими лидерами и военным командованием России вместе с ее союзниками.