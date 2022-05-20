Британская разведка: Из Азовстали вышли 1,7 тыс. украинских военных

С завода "Азовсталь" в Мариуполе вышло около 1700 украинских военных, сообщило министерство обороны Великобритании.

«По всей вероятности, в плен сдались 1,7 тыс. украинских военных, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе. Неизвестное число военнослужащих ВСУ остаются на территории предприятия», - сообщает BBC.

Как только Россия установит полный контроль над Мариуполем, она перебросит из города войска, чтобы усилить свою операцию в Донбассе. Вместе с тем, отмечается, что благодаря упорному украинскому сопротивлению во время битвы за Мариуполь, российские войска нуждаются в перевооружении и перегруппировке прежде, чем их можно снова использовать в бою. Этот процесс может быть долгим – если его вести по всем правилам.

При этом на российское командование оказывается давление, чтобы оно продемонстрировало явные успехи в выполнении поставленных задач. Это означает, что силы будут брошены в бой очень быстро, без надлежащей подготовки, и это повышает риск их дальнейшего перемалывания.

В четверг вечером заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь опубликовал короткое видеообращение, в котором заявил: "Я и командование находимся на заводе "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку!"