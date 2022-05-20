Российские войска начали наступление на Донецком направлении

Российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 20 мая.

"На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения. Наносил огневые поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БпЛА, передает УНИАН.

Также в Генштабе сообщили, что вчера продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терновая и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Руских Тишков.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Камышеваха и Долина.