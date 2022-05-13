Ураганный ветер оставил без электричества более 1,5 тыс. населенных пунктов Беларуси

Специалисты "Белэнерго" восстановили электроснабжение 1350 населенных пунктов после ураганного ветра, говорится в сообщении пресс-службы предприятия

"За прошедшие сутки (06:00 12.05 - 06:00 13.05) восстановлено электроснабжение в 1350 населенных пунктах. На утро продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 240 населенных пунктах, это некоторые районы Гомельской и Могилевской областей", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Минской, Могилевской и Гомельской областях, где в отдельных районах порывы ветра достигали 36 м/с. Шквалистый ветер привел к падению деревьев на линии электропередачи и их обрыву, местами повалены опоры ЛЭП.

МЧС РБ сообщило о гибели двух человек в результате падения деревьев во время прохождения грозового фронта.