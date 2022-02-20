В Гродно застрелен военнослужащий срочной службы

Следственный комитет Беларуси устанавливает обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 19 февраля текущего года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей Гродненского гарнизона 19-летний военнослужащий срочной службы получил смертельное ранение», - говорится в сообщении ведомства.

«…проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертных исследований. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сказано в сообщении.