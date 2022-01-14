В Беловежской Пуще утонуло стадо зубров

Часть стада зубров провалилась под лед и погибла вблизи деревни Большие Масушины на территории Свислочского района Гродненской области, сообщает Минприроды РБ.

«По информации, поступившей в Минприроды из ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», обнаружен 21 зубр, провалившийся под лед. Животные были найдены в акватории пруда на реке Медянка («Новодворское озеро»)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным зубры находились в составе стада численностью не менее 100 особей, часть из которых погибла при преодолении водной преграды по льду. По состоянию на 13 января 2022 года все погибшие животные были извлечены из-подо льда.

«Кроме того, на берегу реки обнаружен погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев), который был загрызен хищниками (предположительно, волки)», - также сказано в сообщении.

На месте работает комиссия, по завершении работы которой будет опубликована дополнительная информация.