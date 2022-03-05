Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 929340 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 марта 2022 года выросло до 929340 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6550 человек.

Выздоровели 920791 (выписаны +1267) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6550 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1876 человек (9,3% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12530795 (+20171) тестов на коронавирус.