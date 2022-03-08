Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 932949 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 марта 2022 года выросло до 932949 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6594 человек.

Выздоровели 925111 (выписаны +227) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6594 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 742 человека (18,01% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12564070 (+4118) тестов на коронавирус.