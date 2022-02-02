Россия в январе сократила экспорт нефти в Беларусь на 64,1%

Россия сократила экспорт нефти в Беларусь в январе 2022 года на 64,1% по сравнению с январем прошлого года, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) РФ.

Сообщается, что экспорт российской нефти в ближнее зарубежье за январь на 64,1% до 461 тыс. тонн.

Из стран ближнего зарубежья, Россия экспортирует нефть только в Беларусь. Из-за введенных США санкций в официальной статистике не отражаются данные о поставках нефти на Новополоцкий НПЗ (Нафтан).

Экспорт нефти из России в январе 2022 года вырос на 8% по сравнению с январем прошлого года, до 20,2 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе увеличился на 13,3% и составил 19,755 млн тонн.

На внутренний рынок поставлено 25,52 млн тонн нефти, что на 9,4% больше, чем в январе прошлого года.