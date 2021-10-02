Россия искажает статданные по экспорту нефти из-за санкций против Нафтана

Россия исключает из статистических данных об экспорте нефти объемы поставок сырья на Новополоцкий НПЗ («Нафтан»), в отношении которого введены международные санкции.

Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК, экспорт российской нефти в страны ближнего зарубежья за три квартала 2021 года вырос на 0,8% и составил 8,73 млн тонн. В сентябре экспорт составил всего 804 тыс. тонн, что на 44,8% меньше по сравнению сентябрем 2020 года.

С незапамятных времен Беларусь остается единственной страной ближнего зарубежья, куда Россия экспортирует нефть.

Упомянутые 804 тыс. тонн нефти – это поставки по Мозырский НПЗ, что соответствует месячному объему переработки на этом заводе. В то же время, представители Нафтана намедни утверждали, что, несмотря на санкции, предприятие продолжает получать сырье.

Это заявление подтверждают продолжающийся импорт азербайджанской нефти по нефтепроводу Одесса-Броды и экспорт нефти собственной добычи в Европу (ФРГ) – за 9 месяцев 21 года Беларусь экспортировала 1,28 млн. тонн, в том числе 140 тыс. тонн в сентябре.

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за три квартала 2021 года составил 157,47 млн тонн, что на 6% ниже аналогичного показателя 2020 года. В сентябре в дальнее зарубежье было экспортировано 17,81 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 8,5%. Среднесуточный экспорт составил 4,35 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за девять месяцев текущего года всего было экспортировано 140,13 млн тонн нефтяного сырья (из них 126,9 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 30,57 млн тонн.

Транзит Казахстана за три квартала 2021 года составил 9,83 млн тонн (в сентябре - 923,82 тыс. тонн), Туркмении - 1,45 млн тонн (160,77 тыс. тонн), Беларуси - 1,28 млн тонн (140 тыс. тонн).