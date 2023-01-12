Последнее обновление: 12.01.2023 14:22

Лукашенко говорит, что на 3 года закрыл с Путиным вопрос поставок нефти и газа

Лукашенко утверждает, что как минимум на 3 года закрыл с Путиным все вопросы поставок в Беларусь нефти и газа.

«Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов потребовало внесение вопроса на высший уровень. В ходе декабрьских переговоров с Путиным необходимые развязки были найдены. Ну, как минимум на 3 года, как минимум», - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

«Сейчас идет работа по закреплению достигнутых договоренностей в действующих документах», - уточнил он.

Вместе с тем, не обошлось и без претензий в адрес российской стороны.

«Несмотря на выполнение большинства мероприятий ( в рамках союзных программ, около 70% – ред.) заметных подвижек, прежде всего, в сферах энергетики, промышленности, транспорта Беларусь пока не ощутила», - подчеркнул Лукашенко.

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