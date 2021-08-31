Семашко обещает скорую компенсацию от России за налоговый маневр в нефтянке

Россия начнет с конца этого года выплачивать Беларуси компенсацию издержек в связи с реализацией в нефтяной сфере РФ налогового маневра.

Об этом сегодня заявил посол РБ в Москве Владимир Семашко.

"В следующем году, даже с конца этого года начинается определенная компенсация", - заявил Семашко журналистам в Воронеже, комментируя ситуацию с переговорами о компенсации потерь белорусской стороны, передает finmarket.ru.

Он не стал раскрывать детали договоренностей с РФ в этой сфере.

"Появится документ - все поймете. (...) Не буду пока лишнего говорить", - сказал Семашко.

Он утверждает, что механизм не предусматривает предоставление белорусской стороне новых кредитов или межбюджетных трансферов. "Вы увидите, это будет открытая тематика. И это будет начало, дальше все будет развиваться", - сказал Семашко.

Лукашенко 9 августа в очередной раз пожаловался на несправедливость в нефтяной сфере.

"Налоговый маневр обсчитывается. Его надо обсчитать и компенсировать. Если будет такое решение. Но подвижки в этом направлении есть… Мы не хотим какую-то сумму, мы хотим, чтобы наши предприятия нефтепереработки, а это их касается, были в равных условиях с российскими. Хотя бы в этом плане", -сказал тогда пенсионер, напомнив, что российским предприятиям возвращают обратный акциз, "а в ущербе остаются только белорусские предприятия, которые перерабатывают вашу (российскую) нефть".