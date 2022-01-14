Последнее обновление: 14.01.2022 12:19

Беларусь в 2021 году сократила импорт нероссийской нефти

Беларусь в 2021 году на 18,2% сократила импорт нефти нероссийского происхождения, такие данные Минэнерго Украины, раскрывая статистику работы украинского участка нефтепровода «Дружба».

По данным ведомства, в 2021 году через Украину транзитом было поставлено около 719 тыс. тонн нефти от морского нефтяного терминала "Южный" под Одессой в направлении Мозырского НПЗ. В 2020 году реверсные поставки нефти в Беларусь составили 878,87 тыс. тонн.

Транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины в направлении стран ЕС, а следовательно и через территорию Беларуси, сократился в 2021 году почти на 2,2% до 12,006 млн тонн нефти, тогда как в 2020 году - 12,273 млн тонн.

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