Беларусь повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам

Беларусь с 1 февраля 2022 года на 7,4% повысила тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, следует из постановления МАРТ РБ №7 от 19 января 2022 года.

Документом также предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям в размере, не превышающем прогнозируемый на 2022 год в Республике Беларусь индекс цен производителей промышленной продукции.

Данное постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.