Беларусь ограничила прокачку нефти по "Дружбе" в Польшу из-за ремонта

Белорусское предприятие "Гомельтранснефть" на трое суток ограничило прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося вчера внепланового ремонта на одной из веток трубопровода.

Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает ТАСС.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - сказал он.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы.