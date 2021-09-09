Последнее обновление: 09.09.2021 14:38

Беларусь приостановила прокачку российской нефти в Европу

Белорусская компания «Белнефтехим» приостановила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу.

Как сообщила российская нефтегазовая компания «Транснефть», ситуация связана с приемом Беларусью партии сырья по трубопроводу Одесса-Броды из Украины.

В «Транснефти» указали, что из-за этого прокачка российской нефти в направлении станций Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) будет остановлена до 13 сентября.

В марте этого года прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» через Беларусь и Украину также приостанавливали на четыре дня из-за поставок на Мозырский НПЗ азербайджанской нефти.

Нефтепровод «Дружба», который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее последующий транзит в Европу, в Беларуси разделяется на две ветки — северную и южную. По первой, следующей от Мозыря до Бреста, нефть поставляется в Польшу, а затем в Германию. По южной ветке нефть идет по территории Украины, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

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