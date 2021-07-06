НПЗ в Германии, получающий нефть по «Дружбе», продлил ремонт до 15 июля

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в германском городе Лойна уведомил о продлении ремонта до 15 июля, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

НПЗ в Лойне получает нефть по экспортному трубопроводу «Дружба». 1 июля Демин сообщил, что из-за не запланированного ремонта на заводе прием нефти, поставляемой по «Дружбе» в направлении Польши, ограничен на первую декаду июля.

«НПЗ «Мидер» (г.Лойна, Германия) уведомил о продлении ремонта до 15 июля», - сказал Демин во вторник, передает ТАСС.