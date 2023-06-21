Новый пакет санкций ЕС включает запрет на транзит нефти по северному участку "Дружбы"

Европейская комиссия при разработке 11-го пакета антироссийских санкций учла ряд предложений Варшавы, сообщил в среду в Брюсселе постпред Польши Анджей Садось.

"Среди прочего в списке фигурирует предложенный Польшей пункт о санкциях в отношении северного участка нефтепровода "Дружба", а также о закрытии для въезда на территорию ЕС российских фур", - сказал Садось, передает Польское радио.

Он также отметил, что в новом санкционном пакете учтена возможность применения ограничительных мер к тем субъектам, которые систематически поддерживают обход санкций.

"Я поддерживаю этот пакет, в нем есть целый ряд столь необходимых решений", - сказал Садось, добавив, что "Польша среди прочего вновь будет добиваться введения эмбарго на российские алмазы, а также на российский атомный сектор".

Северная ветка нефтепровода "Дружба" позволяет качать российскую нефть транзитом через Беларусь в Польшу и ФРГ. Южная ветка, которая также проходит через Беларусь, обеспечивает поставки сырья через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.