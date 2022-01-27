Последнее обновление: 27.01.2022 10:39

Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Беларусь

Россия завершила перебазирование истребители Су-35С из Хабаровского края в Беларусь для участия в учениях по проверке сил реагирования Союзного государства.

"Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы", - сообщило Минобороны РФ.

Экипажи преодолели около 8 тыс. км от аэродрома в Хабаровском крае. Они выполнили две промежуточных посадки на аэродромах Центрального военного округа.

После того, как экипажи ознакомятся с маршрутами полетов в воздушном пространстве РБ, они заступят на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Минобороны РФ не сообщает, на какой из белорусских военных аэродромов было осуществлено перебазирование российских истребителей.

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