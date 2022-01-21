Последнее обновление: 21.01.2022 14:26

В Брест прибыли эшелоны с военнослужащими и техникой из России

Эшелоны с личным составом и военной техникой Восточного военного округа ВС России прибыли в Брест и Брестскую область для участия в белорусско-российских учениях "Союзная решимость - 2022".

«На станцию разгрузки «Брест-Южный» прибыл очередной эшелон с военной техникой и личным составом Вооруженных Сил России, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства в Беларуси», - сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

«На железнодорожной станции «Лесная» встречают (хлебом-солью. – ред.) военнослужащих, прибывших из Российской Федерации для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси», - также сообщило ведомство.

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