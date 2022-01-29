Россия передислоцировала в Беларусь дивизион "Панцирь-С" на учения

Россия передислоцировала в Беларусь зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения Вооруженных сил РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Республику Беларусь. Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Переброска российских войск для учений продлится до 9 февраля. Активная фаза учений "Союзная решимость - 2022" пройдет с 10 по 20 февраля на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.