Путин сообщил о планах провести совместные с Беларусью учения в начале 2022 года

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах провести в феврале-марте 2022 года российско-белорусские военные учения.

"… мы проведем их, там военные согласуют - в марте или в феврале, не знаю, когда они решат", - сказал Путин, комментируя просьбу Лукашенко в начале переговоров, передает ТАСС.

Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере.

"Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем", - сказал он, отметив, что учения идут «на пользу белорусско-российским отношениям".