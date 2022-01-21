Россия начала передислокацию С-400 "Триумф" в Беларусь

Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" начали передислокацию в Беларусь, где заступят на учебное боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае <…> Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - сказали в военном ведомстве.

По информации министерства, после прибытия к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие оборудуют позиции и "заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России".

Как ранее сказали в министерстве, проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве.

Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.