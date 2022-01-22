Последнее обновление: 22.01.2022 10:27

Россия размещает истребители Су-35С на территории Беларуси

Россия начала переброску многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) в Беларусь в целях проверки сил реагирования Союзного государства.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь", - сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что во время выполнения полетных заданий экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

Ранее сообщалось, что Россия начал переброску двух дивизионов С-400 в Беларусь.

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