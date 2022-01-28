Последнее обновление: 28.01.2022 08:48

В Беларусь отправился очередной эшелон военной техники из России

Железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения убыл из Амурской области в Беларусь на совместные военные учения.

"В рамках проводимых мероприятий очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Республику Беларусь", - сообщило Минобороны Беларуси.

Согласно сообщению, в Беларуси российские военные отработают задачи по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин. Также военнослужащим предстоит выполнить ряд учебных задач по предназначению на незнакомых полигонах Беларуси.

Вчера ВКС РФ завершили перебазирование в Беларусь многофункциональных истребителей Су-35с.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование