Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 718098 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 января 2022 года выросло до 718098 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5850 человек

Выздоровели и выписаны 710876 (+950) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5850 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1064 человека (20,87% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11357597 (+5098) тестов на коронавирус.