Минздрав подтвердил нашествие омикрона на Беларусь

Минздрав Беларуси официально подтвердил, что у нескольких зараженных коронавирусом был выявлен новый штамм «омикрон».

«Новый штамм выявлен у четырех минчан. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Республике Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.

«У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции. Все заболевшие трудоспособного возраста от 20 до 46 лет - не привиты против коронавирусной инфекции. Один из заболевших в ориентировочные сроки заражения находился за пределами республики - в Египте», -отмечается в сообщении. – «…установлено, что одна из заболевших в ноябре 2020 года уже перенесла коронавирусную инфекцию, что свидетельствует о повторном случае заболевания».

Новый вариант вируса был впервые выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике 24 ноября 2021 года. Он получил обозначение B.1.1.529 и название омикрон. Омикрон распространяется в 2-3 раза быстрее, чем вариант дельта и, по данным ВОЗ, может снижать эффективность вакцин. Тем не менее, по имеющимся данным, переносится легче, чем дельта вариант. На 24 декабря 2021 года омикрон-штамм зарегистрирован в 110 странах мира.