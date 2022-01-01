Последнее обновление: 01.01.2022 17:31

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 700421 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 января 2022 года выросло до 700421 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5594 человек.

Выздоровели и выписаны 693860 (+1578) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5594 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1311 человек (7,04% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11062178 (+18612) тестов на коронавирус.

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